Хомутова (Заплохова) Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова (Заплохова) Татьяна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: Редькина Надежда Петровна

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