Редькина (Заплохова) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Заплохов Пётр
Мать: Нужных Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Хомутова Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зябрина Людмила Семёновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заплохов Александр Семёнович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно