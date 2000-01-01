Редькина (Заплохова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина (Заплохова) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Заплохов Пётр

Мать: Нужных Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Хомутова Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зябрина Людмила Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заплохов Александр Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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