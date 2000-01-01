Климовский Иван Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовский Иван Христофорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Местникова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Стручкова Вера Касьяновна

Рождение ребёнка
11.01.1970

Дочь: Климовская Полина Ивановна

Мать ребёнка: Стручкова Вера Касьяновна

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Климовская Саргылана Ивановна

Мать ребёнка: Стручкова Вера Касьяновна

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