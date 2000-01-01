Климовский Иван Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Местникова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Стручкова Вера Касьяновна
Рождение ребёнка
11.01.1970
Дочь: Климовская Полина Ивановна
Мать ребёнка: Стручкова Вера Касьяновна
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Климовская Саргылана Ивановна
Мать ребёнка: Стручкова Вера Касьяновна