Стручкова Вера Касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтручкова Вера Касьяновна

Стручкова Вера Касьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Стручков Касьян Никифорович

Мать: Баишева Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Местникова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Климовский Иван Христофорович

Рождение ребёнка
11.01.1970

Дочь: Климовская Полина Ивановна

Отец ребёнка: Климовский Иван Христофорович

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Климовская Саргылана Ивановна

Отец ребёнка: Климовский Иван Христофорович

Рождение ребёнка
1979

Сын: Климовский Семен Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close