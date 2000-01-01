Стручкова Вера Касьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Местникова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Климовский Иван Христофорович
Рождение ребёнка
11.01.1970
Дочь: Климовская Полина Ивановна
Отец ребёнка: Климовский Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Климовская Саргылана Ивановна
Отец ребёнка: Климовский Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1979
Сын: Климовский Семен Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1992