Сахарных,Черных Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1932
Дочь: Кокорева Анна Николаева
Отец ребёнка: Сахарных Николай
д.Пекельдино, Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахарных Николай
д.Орловцы, Лебяжский р-он
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сахарных Николай
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нижнеивкино, Куменский муниципальный район, Кировская область