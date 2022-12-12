Сахарных,Черных Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарных,Черных Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1932

Дочь: Кокорева Анна Николаева

Отец ребёнка: Сахарных Николай

д.Пекельдино, Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахарных Николай

д.Орловцы, Лебяжский р-он
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахарных Николай

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нижнеивкино, Куменский муниципальный район, Кировская область
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