Сахарных Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1932
Дочь: Кокорева Анна Николаева
Мать ребёнка: Сахарных,черных Мария
д.Пекельдино, Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахарных,черных Мария
д.Орловцы, Лебяжский р-он
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахарных,черных Мария
Смерть
Неизвестно