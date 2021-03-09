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Хмарский Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1932

Дата смерти

09.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932

Отец: Хмарский Александр Давыдович

Мать: Хмарская (Герасименко) Евгения Парфёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хмарская) Надежда Эфимовна

Место жительства
Неизвестно
Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.10.1957

Сын: Хмарский Евгений Николаевич

Мать ребёнка: (Хмарская) Надежда Эфимовна

Рождение ребёнка
26.08.1961

Дочь: Хмарская (Крицкая) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: (Хмарская) Надежда Эфимовна

Смерть
09.03.2021

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