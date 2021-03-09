Хмарский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1932
Дата смерти09.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.10.1957
Сын: Хмарский Евгений Николаевич
Мать ребёнка: (Хмарская) Надежда Эфимовна
Рождение ребёнка
26.08.1961
Дочь: Хмарская (Крицкая) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: (Хмарская) Надежда Эфимовна
Смерть
09.03.2021