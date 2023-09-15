Герасименко (Хмарская) Евгения Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Хмарская) Евгения Парфёновна

Место рождения

Боготол, город Боготол, Красноярский край

Дата рождения

1891

Дата смерти

30.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Герасименко Парфён

Мать: не указана

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Хмарский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Степанида Александровна

Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Хмарская Лидия Александровна

Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович

Рождение ребёнка
12.06.1927

Дочь: Хмарская Валентина Александровна

Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович

Серебряково, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.07.1932

Сын: Хмарский Николай Александрович

Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Хмарский Александр Александрович

Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмарский Александр Давыдович

Смерть
30.05.1988
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