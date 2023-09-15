Герасименко (Хмарская) Евгения Парфёновна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти30.05.1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Герасименко Парфён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Хмарский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Степанида Александровна
Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Хмарская Лидия Александровна
Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович
Рождение ребёнка
12.06.1927
Дочь: Хмарская Валентина Александровна
Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович
Серебряково, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.07.1932
Сын: Хмарский Николай Александрович
Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Хмарский Александр Александрович
Отец ребёнка: Хмарский Александр Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1988