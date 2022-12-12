Ирина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Марфа Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Семенович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дорофей Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Семенович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: София Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Семенович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Семенович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марья Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликарп Семенович
Смерть
Неизвестно