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Ирина Антоновна

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Место рождения

Спасс, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасс, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Марфа Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дорофей Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: София Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Семенович

Смерть
Неизвестно
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