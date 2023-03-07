Поликарп Семенович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Семен Никитич
Мать: Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Марфа Поликарповна
Мать ребёнка: Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дорофей Поликарпович
Мать ребёнка: Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: София Поликарповна
Мать ребёнка: Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Поликарповна
Мать ребёнка: Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марья Поликарповна
Мать ребёнка: Ирина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Антоновна
Смерть
Неизвестно