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Поликарп Семенович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Семен Никитич

Мать: Акилина Семеновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Марфа Поликарповна

Мать ребёнка: Ирина Антоновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дорофей Поликарпович

Мать ребёнка: Ирина Антоновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: София Поликарповна

Мать ребёнка: Ирина Антоновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена Поликарповна

Мать ребёнка: Ирина Антоновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья Поликарповна

Мать ребёнка: Ирина Антоновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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