Маликов Мурсалим R1A1 (Snpm198)
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Черючин Молкай R1A1 (Snpm198).
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мурсалимов Байтимир R1A1 (Snpm198)
Мать ребёнка: (Исмаева) Лукия Первая Жена
Смерть
Неизвестно