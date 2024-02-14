Маликов Мурсалим R1A1 (Snpm198) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликов Мурсалим R1A1 (Snpm198)

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Черючин Молкай R1A1 (Snpm198).

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Халитова) Наска Вторая Жена

Рождение ребёнка
1752

Сын: Мурсалимов Байтимир R1A1 (Snpm198)

Мать ребёнка: (Исмаева) Лукия Первая Жена

Смерть
Неизвестно

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