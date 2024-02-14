Черючин Молкай R1A1 (Snpm198). — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерючин Молкай R1A1 (Snpm198).

Черючин Молкай R1A1 (Snpm198).

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1674 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Акбердяев Черюча

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Маликов Мурсалим R1A1 (Snpm198)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Маликов Масяй

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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