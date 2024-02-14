Черючин Молкай R1A1 (Snpm198).
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Акбердяев Черюча
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Маликов Мурсалим R1A1 (Snpm198)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Маликов Масяй
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно