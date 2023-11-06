Смолин Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1986
Мать ребёнка: Нейфельд Нина Анатольевна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Нейфельд Нина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головашкина Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Нейфельд Нина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смолин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Нейфельд Нина Анатольевна