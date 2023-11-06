Смолин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1986

Сын: Смолин Степан Николаевич

Мать ребёнка: Нейфельд Нина Анатольевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Нейфельд Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головашкина Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Нейфельд Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Нейфельд Нина Анатольевна

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