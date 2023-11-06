Нейфельд (Селезнёва) Нина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1986
Отец ребёнка: Смолин Николай Степанович
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Смолин Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головашкина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Смолин Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смолин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Смолин Николай Степанович