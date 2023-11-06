Нейфельд (Селезнёва) Нина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейфельд (Селезнёва) Нина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1986

Сын: Смолин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Смолин Николай Степанович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Смолин Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головашкина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Смолин Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Смолин Николай Степанович

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