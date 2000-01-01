Сипаров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипаров Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сипаров Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сипаров Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Сипаров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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