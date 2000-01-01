Сипаров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сипаров Николай Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Сипаров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно