Афанасьева (Кострушина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Афанасьева) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Афанасьева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Афанасьева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Семёнович
Смерть
Неизвестно