Афанасьева (Кострушина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Кострушина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Василий Семёнович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Афанасьева) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Семёнович

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Афанасьева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Семёнович

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Афанасьева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Семёнович

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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