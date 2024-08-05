Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Пётр Павлович

Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: (Третьякова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Третьяков Пётр Павлович

Рождение ребёнка
18.11.1903

Дочь: (Третьякова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Третьяков Пётр Павлович

Рождение ребёнка
06.04.1905

Сын: Третьяков Василий Петрович

Отец ребёнка: Третьяков Пётр Павлович

Рождение ребёнка
24.06.1906

Дочь: (Третьякова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Третьяков Пётр Павлович

Смерть
Неизвестно

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