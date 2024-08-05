Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1902
Дочь: (Третьякова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Третьяков Пётр Павлович
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: (Третьякова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Третьяков Пётр Павлович
Рождение ребёнка
06.04.1905
Сын: Третьяков Василий Петрович
Отец ребёнка: Третьяков Пётр Павлович
Рождение ребёнка
24.06.1906
Дочь: (Третьякова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Третьяков Пётр Павлович
Смерть
Неизвестно