Третьяков Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1902
Дочь: (Третьякова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: (Третьякова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна
Рождение ребёнка
06.04.1905
Сын: Третьяков Василий Петрович
Мать ребёнка: Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна
Рождение ребёнка
24.06.1906
Дочь: (Третьякова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна
Смерть
Неизвестно