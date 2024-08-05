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Третьяков Пётр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич

Мать: Третьякова (Смирнова) Анна Георгиевна (Егоровна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна

Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: (Третьякова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна

Рождение ребёнка
18.11.1903

Дочь: (Третьякова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна

Рождение ребёнка
06.04.1905

Сын: Третьяков Василий Петрович

Мать ребёнка: Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна

Рождение ребёнка
24.06.1906

Дочь: (Третьякова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Третьякова (Левина) Ольга Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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