Турукин Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
09.11.1886
Рождение ребёнка
16.12.1887
Сын: Турукин Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Турукина (Белякова) Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Турукин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Турукина (Белякова) Евдокия Константиновна
Бракосочетание
09.04.1910
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Урусова (Турукина) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Турукина (Меркулова) Ольга Анфимовна
Рождение ребёнка
?.12.1919
Дочь: Турукина Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Турукина (Меркулова) Ольга Анфимовна
Смерть
Неизвестно