Турукин Григорий Андреевич 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Турукин Григорий Андреевич

Место рождения

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Турукин Андрей Александрович

Мать: Турукина Зиновия Тимофеевна

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Турукина (Белякова) Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
16.12.1887

Сын: Турукин Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Турукина (Белякова) Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Турукин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Турукина (Белякова) Евдокия Константиновна

Бракосочетание
09.04.1910

Жена: Турукина (Меркулова) Ольга Анфимовна

Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Урусова (Турукина) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Турукина (Меркулова) Ольга Анфимовна

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.12.1919

Дочь: Турукина Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Турукина (Меркулова) Ольга Анфимовна

Смерть
Неизвестно

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