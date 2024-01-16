Квасникова (Панжинская) Марья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Панжинский Лаврентий Григорьевич
Бракосочетание
10.10.1866 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1867 ст.
Сын: Квасников Калистрат Яковлевич
Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович
Смерть
1871