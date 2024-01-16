Квасникова (Панжинская) Марья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвасникова (Панжинская) Марья Лаврентьевна

Квасникова (Панжинская) Марья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Панжинский Лаврентий Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1866 ст.

Муж: Квасников Яков Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.10.1867 ст.

Сын: Квасников Калистрат Яковлевич

Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Квасников Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1871
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close