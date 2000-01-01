Марков Евсей Фёдорович
Место рожденияд. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Дата рожденияВычислено 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1803 ст.
Отец: Марков Фёдор ^6
Мать: не указана
д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Смерть
Неизвестно