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Марков Фёдор ^6

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Место рождения

д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Около 1845 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1811 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Сын: Марков Евсей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Марков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Смерть
Около 1845 ст.
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