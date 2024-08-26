Щербонос Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербонос Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербонос Кондратий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Остапенко (Щербонос) Харитина Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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