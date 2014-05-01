Перминов Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти?.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.2014