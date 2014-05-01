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Перминов Георгий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

?.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Перминов Пётр Павлович

Мать: Перминова Аполинария Павловна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2014
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