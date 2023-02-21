Перминова (Суворова) София Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова (Суворова) София Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суворов Степан

Мать: Суворова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Дутлова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Перминов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1967

Сын: Перминов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Перминов Георгий Петрович

Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Георгий Петрович