Перминова (Суворова) София Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суворов Степан
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Дутлова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Перминов Георгий Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1967
Сын: Перминов Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Перминов Георгий Петрович
Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно