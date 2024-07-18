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Тарасов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Илья Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
24.05.1975

Жена: Тарасова (Сахтарьёкова) Людмила Измайловна

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
14.02.1976

Дочь: Лазаренко Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Тарасова (Сахтарьёкова) Людмила Измайловна

Развод
1987

Жена: Тарасова (Сахтарьёкова) Людмила Измайловна

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