Тарасов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Илья Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
24.05.1975
Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
14.02.1976
Дочь: Лазаренко Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Тарасова (Сахтарьёкова) Людмила Измайловна
Развод
1987