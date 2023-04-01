Яворская (Бродовская) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1891 ст.
Дочь: Корчинская (Яворская) Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Яворский Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1893 ст.
Сын: Яворский Дмитрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Яворский Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно