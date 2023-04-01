Яворская (Бродовская) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворская (Бродовская) Ирина Григорьевна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
10.02.1891 ст.

Муж: Яворский Леонтий Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.11.1891 ст.

Дочь: Корчинская (Яворская) Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Яворский Леонтий Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.11.1893 ст.

Сын: Яворский Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Яворский Леонтий Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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