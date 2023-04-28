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Яворский Леонтий Иванович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Жена: Яворская Ирина Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Жених - первым браком, невеста - первым браком.
Бракосочетание
10.02.1891 ст.

Жена: Яворская Ирина Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.11.1891 ст.

Дочь: Корчинская Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Яворская Ирина Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.11.1893 ст.

Сын: Яворский Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Яворская Ирина Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.02.1901 ст.

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Яворская Анна Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.

Дочь: Ольга Леонтьевна

Мать ребёнка: Яворская Анна Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Сын: Яворский Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Яворская Анна Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.04.1909 ст.

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Яворская Анна Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 01.05.1912

Сын: Яворский Владимир Леонтьевич

Мать ребёнка: Яворская Анна Тимофеевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яворская Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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