Яворский Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Жена: Яворская Ирина Андреевна
Жених - первым браком, невеста - первым браком.
Бракосочетание
10.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1891 ст.
Дочь: Корчинская Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Яворская Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
10.11.1893 ст.
Сын: Яворский Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Яворская Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
10.02.1901 ст.
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Яворская Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.
Дочь: Ольга Леонтьевна
Мать ребёнка: Яворская Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.
Сын: Яворский Павел Леонтьевич
Мать ребёнка: Яворская Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.04.1909 ст.
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Яворская Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 01.05.1912
Сын: Яворский Владимир Леонтьевич
Мать ребёнка: Яворская Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яворская Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно