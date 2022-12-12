Петров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Светлана

Мать ребёнка: Холявинская Эдда Брониславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Валерий

Мать ребёнка: Холявинская Эдда Брониславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Константин

Мать ребёнка: Холявинская Эдда Брониславовна

Первомайский, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холявинская Эдда Брониславовна

Смерть
Неизвестно
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