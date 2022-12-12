Петров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Светлана
Мать ребёнка: Холявинская Эдда Брониславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Валерий
Мать ребёнка: Холявинская Эдда Брониславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Константин
Мать ребёнка: Холявинская Эдда Брониславовна
Первомайский, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно