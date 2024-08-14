Ипатова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ипатов Валерий Павлович
Рождение ребёнка
30.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ипатов Валерий Павлович