Ипатова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипатов Валерий Павлович

Рождение ребёнка
29.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ипатов Валерий Павлович

Рождение ребёнка
30.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ипатов Валерий Павлович

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