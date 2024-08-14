Ипатов Валерий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатов Валерий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1954

Отец: Ипатов Павел Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ипатова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ипатова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ипатова Наталья Ивановна

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