Ипатов Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1954
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1954
Отец: Ипатов Павел Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ипатова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ипатова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ипатова Наталья Ивановна