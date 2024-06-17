Леготкина Галина Никандровна
Место рождения
Дата рождения22.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пом восп. в детсаду
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1983
Отец ребёнка: Леготкин Павел Юрьевич
Рождение ребёнка
13.12.1985
Отец ребёнка: Леготкин Павел Юрьевич