Леготкина Галина Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леготкина Галина Никандровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

22.10.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леготкин Павел Юрьевич

Работа или профессия
Неизвестно
пом восп. в детсаду
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1983

Сын: Леготкин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Леготкин Павел Юрьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1985

Сын: Леготкин Денис Павлович

Отец ребёнка: Леготкин Павел Юрьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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