Чербунина Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чербунина Людмила Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1964

Отец: Ильин Петр Данилович

Мать: Ильина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.1984

Дочь: Жуковская Марина Павловна

Отец ребёнка: Чербунин Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краус Анастасия

Отец ребёнка: Чербунин Павел Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чербунин Павел Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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