Чербунина Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1964
Отец: Ильин Петр Данилович
Рождение ребёнка
19.05.1984
Дочь: Жуковская Марина Павловна
Отец ребёнка: Чербунин Павел Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краус Анастасия
Отец ребёнка: Чербунин Павел Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург