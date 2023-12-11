Чербунин Павел Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1957
Отец: Анатолий
Рождение ребёнка
19.05.1984
Дочь: Жуковская Марина Павловна
Мать ребёнка: Чербунина Людмила Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краус Анастасия
Мать ребёнка: Чербунина Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург