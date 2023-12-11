Чербунин Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧербунин Павел Анатольевич

Чербунин Павел Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1957

Отец: Анатолий

Мать: Сорокина Надежда Александровна

Рождение ребёнка
19.05.1984

Дочь: Жуковская Марина Павловна

Мать ребёнка: Чербунина Людмила Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краус Анастасия

Мать ребёнка: Чербунина Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чербунина Людмила Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close