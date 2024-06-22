Сухов Георгий Феодоров 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухов Георгий Феодоров

Место рождения

д. Олешина, Козловская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Олешина, Козловская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.10.1907

Жена: Сухов (Колпакова) Анна Ильина

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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