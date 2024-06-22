Сухов Георгий Феодоров
Место рожденияд. Олешина, Козловская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Олешина, Козловская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.10.1907
Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно