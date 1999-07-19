Резниченко Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1923
Дата смерти19.07.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий Филлипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей *
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марченко Михаил *
Рождение ребёнка
1942
Сын: Марченко Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Марченко Михаил *
Рождение ребёнка
03.06.1948
Дочь: Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Андрей *
Рождение ребёнка
15.10.1958
Сын: Резниченко Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Таламбудце Анатолий Филлипович
Казахстан,г.Караганда
Смерть
19.07.1999
Казахстан,г.Караганда