Резниченко Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резниченко Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1923

Дата смерти

19.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таламбудце Анатолий Филлипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий Филлипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей *

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Михаил *

Рождение ребёнка
1942

Сын: Марченко Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Марченко Михаил *

Рождение ребёнка
03.06.1948

Дочь: Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Андрей *

Рождение ребёнка
15.10.1958

Сын: Резниченко Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Таламбудце Анатолий Филлипович

Казахстан,г.Караганда
Смерть
19.07.1999
Казахстан,г.Караганда

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