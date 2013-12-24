Громова (Малецкая) Клавдия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1926
Дата смерти24.12.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 17.11.1945
Рождение ребёнка
10.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Громов Михаил Яковлевич
Смерть
24.12.2013