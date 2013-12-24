Громова (Малецкая) Клавдия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Малецкая) Клавдия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1926

Дата смерти

24.12.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 17.11.1945

Муж: Громов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
10.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громов Михаил Яковлевич

Смерть
24.12.2013

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