Громов Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромов Михаил Яковлевич

Громов Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1925

Дата смерти

19.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 17.11.1945

Жена: Громова (Малецкая) Клавдия Гавриловна

Рождение ребёнка
10.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громова (Малецкая) Клавдия Гавриловна

Смерть
19.03.2000
Похороны
21.03.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.