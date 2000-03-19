Громов Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1925
Дата смерти19.03.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 17.11.1945
Рождение ребёнка
10.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громова (Малецкая) Клавдия Гавриловна
Смерть
19.03.2000
Похороны
21.03.2000