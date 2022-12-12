Абдулрашит
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1895
Жена: Шарибжамал Гадельшина
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | ее представлял старший брат Хусниддин Самет ее свидетели Туктар Хусаин улы и Урсак аул Багауддин Файзулла улы его Рахматулла Самет улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
Неизвестно