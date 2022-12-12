Абдулрашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулрашит

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.04.1895

Жена: Шарибжамал Гадельшина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | ее представлял старший брат Хусниддин Самет ее свидетели Туктар Хусаин улы и Урсак аул Багауддин Файзулла улы его Рахматулла Самет улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
Неизвестно
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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