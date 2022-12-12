Шарибжамал Гадельшина
Место рождения
Дата рождения1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Гадельша Самитов
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1895
Муж: Абдулрашит
10 сум | ее представлял старший брат Хусниддин Самет ее свидетели Туктар Хусаин улы и Урсак аул Багауддин Файзулла улы его Рахматулла Самет улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно