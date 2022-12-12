Шарибжамал Гадельшина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарибжамал Гадельшина

Шарибжамал Гадельшина

avatar

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Гадельша Самитов

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.04.1895

Муж: Абдулрашит

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | ее представлял старший брат Хусниддин Самет ее свидетели Туктар Хусаин улы и Урсак аул Багауддин Файзулла улы его Рахматулла Самет улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
Неизвестно
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close