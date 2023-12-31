Грошева Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
19.11.1930
Дочь: Федорова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Грошев Иван Павлович
Рождение ребёнка
10.02.1933
Дочь: Романова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Грошев Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грошев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грошева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Грошев Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грошев Иван Павлович
Смерть
Неизвестно