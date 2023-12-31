Грошева Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошева Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Сергей Егорович

Мать: Денисова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
19.11.1930

Дочь: Федорова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Грошев Иван Павлович

Рождение ребёнка
10.02.1933

Дочь: Романова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Грошев Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грошева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Грошев Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грошев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Грошев Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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