Денисова Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатова Антонина
Отец ребёнка: Денисов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Денисов Сергей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грошева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Денисов Сергей Егорович
Смерть
Неизвестно