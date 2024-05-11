Соловьев Алексей Иванович 22.12.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Алексей Иванович

Соловьев Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Новляны, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1928

Отец: Соловьев Иван Матвеевич

Мать: Соловьева (Еремеева) Елена Ивановна

Новляны, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
29.12.1951

Жена: Маклакова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
13.08.1954

Сын: Соловьев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Маклакова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
24.07.1964

Дочь: Соловьева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Маклакова Анна Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.