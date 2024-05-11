Соловьев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения22.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1928
Бракосочетание
29.12.1951
Рождение ребёнка
13.08.1954
Сын: Соловьев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Маклакова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
24.07.1964
Дочь: Соловьева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Маклакова Анна Кузьминична
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно