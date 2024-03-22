Селин Сергей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: Селин Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1976
Дочь: Тестова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Селина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1984
Мать ребёнка: Селина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1988
Мать ребёнка: Селина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1990
Дочь: Колесник Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Селина Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селина Вера Николаевна