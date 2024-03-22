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Селин Сергей

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Селин Неизвестно

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1976

Дочь: Тестова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Селина Вера Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1984

Сын: Селин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Селина Вера Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1988

Сын: Селин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Селина Вера Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1990

Дочь: Колесник Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Селина Вера Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селина Вера Николаевна

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