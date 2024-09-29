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Селин Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

25.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1984

Отец: Селин Сергей Петрович

Мать: Селина (Чернышова) Вера Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селина ?

Мать ребёнка: Селина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селина Вероника Дмитриевна

Мать ребёнка: Селина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селина Маргарита Дмитриевна

Мать ребёнка: Селина Татьяна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селина Татьяна

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