Плотников Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1951
Дата смерти17.10.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1961
Сын: Плотников Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Плотникова Галина Петровна
Рождение ребёнка
26.09.1974
Дочь: Ефремова Христина Владимировна
Мать ребёнка: Плотникова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2008