Плотников Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1951

Дата смерти

17.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1961

Сын: Плотников Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Плотникова Галина Петровна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.09.1974

Дочь: Ефремова Христина Владимировна

Мать ребёнка: Плотникова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Галина Петровна

Смерть
17.10.2008
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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