Плотникова Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Галина Петровна

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Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.07.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.04.1961

Сын: Плотников Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Плотников Владимир Алексеевич

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.09.1974

Дочь: Ефремова Христина Владимировна

Отец ребёнка: Плотников Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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