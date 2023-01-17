Плотникова Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения22.07.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1961
Сын: Плотников Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Плотников Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
26.09.1974
Дочь: Ефремова Христина Владимировна
Отец ребёнка: Плотников Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно