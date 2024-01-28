Курзина Екатерина Осиповна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Курзин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Курзин Владимир Астафьевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Курзина) Пелагея Владимировна
Отец ребёнка: Курзин Владимир Астафьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Курзина) Пелагея 2 Владимировна
Отец ребёнка: Курзин Владимир Астафьевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Курзин Владимир Астафьевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Курзина) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Курзин Владимир Астафьевич
Смерть
Неизвестно