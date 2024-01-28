Курзина Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурзина Екатерина Осиповна

Курзина Екатерина Осиповна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Владимир Астафьевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Курзин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Курзин Владимир Астафьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Курзина) Пелагея Владимировна

Отец ребёнка: Курзин Владимир Астафьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Курзина) Пелагея 2 Владимировна

Отец ребёнка: Курзин Владимир Астафьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Курзин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Курзин Владимир Астафьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Курзина) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Курзин Владимир Астафьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.