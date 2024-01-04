Полетаева (Гомозова) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 08.01.1867 и 13.01.1867
Рождение ребёнка
14.06.1868
Дочь: Полетаева Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Полетаев Георгий Федорович
Рождение ребёнка
16.01.1871
Сын: Полетаев Антон Георгиевич
Отец ребёнка: Полетаев Георгий Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1873
Сын: Полетаев Кузьма Георгиевич
Отец ребёнка: Полетаев Георгий Федорович
Смерть
Неизвестно