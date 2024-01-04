Полетаев Георгий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Полетаев Федор Никитич
Бракосочетание
Между 08.01.1867 и 13.01.1867
Рождение ребёнка
14.06.1868
Дочь: Полетаева Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Полетаева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1871
Сын: Полетаев Антон Георгиевич
Мать ребёнка: Полетаева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
01.07.1873
Сын: Полетаев Кузьма Георгиевич
Мать ребёнка: Полетаева Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно