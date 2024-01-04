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Полетаев Георгий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Полетаев Федор Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 08.01.1867 и 13.01.1867

Жена: Полетаева Татьяна Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1868

Дочь: Полетаева Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Полетаева Татьяна Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1871

Сын: Полетаев Антон Георгиевич

Мать ребёнка: Полетаева Татьяна Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Полетаев Кузьма Георгиевич

Мать ребёнка: Полетаева Татьяна Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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